В крымском поселке поврежден газопровод

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Крючков: в крымском поселке Кореиз прорвало газопровод

В крымском поселке поврежден газопровод

Фото: www.globallookpress.com / Yurii Rylchuk

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Сейчас уже работают аварийные службы.

В Крыму был поврежден газопровод, без газа осталось около 500 человек. Об этом сообщает советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«В поселке городского типа Кореиз на южном берегу Крыма поврежден газопровод», — говорится в сообщении.

Также известно, что сейчас уже работают аварийные службы и газоснабжение должны восстановить до конца рабочего дня.

Без газа осталось около 500 человек. На месте работают аварийные службы. Что случилось с газопроводом — пока не известно.

До этого в Кировском районе Крыма приостановлено движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна. Пострадавших в результате происшествия не было, а для пассажиров временно была организована перевозка автобусами.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на севере Крыма посадили вражеский беспилотник.

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