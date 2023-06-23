Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 26 июня по 2 июля.

Общая энергия недели (карта Шестерка мечей в прямом положении)

Это самое лучшее время для поездок. На этой неделе лучше забыть обо всех своих проблемах и куда-нибудь съездить. Это энергия расслабления, ухода от ненужных мыслей, ненужных проблем.

Финансы (карта Верховная жрица в перевернутом положении)

Карта хорошая, а значит неделя в денежном плане вас тоже ждет благоприятная. Можно тратить деньги, радовать себя мелочами. Но карта говорит еще и том, что иногда деньги все-таки надо держать под контролем. То есть, вы можете покупать, что угодно, но следите за тем, как и что покупаете.

Здоровье (карта Четверка кубков в перевернутом положении)

Все проблемы позади и серьезных оснований для беспокойства на этой неделе не будет. Единственно, нужно быть аккуратнее со спиной. Вы можете выдохнуть, но поводья из рук не выпускайте.

Личная жизнь (карта Влюбленные в перевернутом положении)

На этой неделе на первый план выходят женские потребности. Например, повод для мужчина задуматься о том, насколько для него важная женщина, которая находится рядом с ним. Возможно, нужно научиться угождать женщине и понять, как она устроена. Для самой женщины на этой неделе нужно быть начеку, так как карта говорит об излишнем эгоизме. Нужно понять, где вы что-то хотите получить для себя, а где вы пытаетесь кого-то проучить. Но, в любом случае, карта говорит о том, как для нас всех в этой жизни важно удовольствие. Постарайтесь получать удовольствие от всего, что с вами происходит и не заходите туда, где вы этого удовольствия не испытываете. Именно это поможет сохранить идеальные отношения со своим партнером. Насколько вы умеете радоваться жизни?

Совет на неделю (карта Королева кубков в прямом положении)

Не требуйте от жизни слишком многого на этой неделе. Еда, отношения, природа, смех, дети, путешествия — все семь дней вы должны получать настоящее удовольствие. Не пытайтесь находить недостатки, замечайте только хорошее. Запомните, жизнь создана для радости!

Ранее 5-tv.ru опубликовал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 августа.