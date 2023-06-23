На Запад или Восток? Тюрколог рассказала, какой путь развития для Турции выбрал Эрдоган

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Игорь Рязов
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Тюрколог Сбитнева спрогнозировала улучшение отношений между Эрдоганом и Западом

На Запад или Восток? Тюрколог рассказала, какой путь развития для Турции выбрал Эрдоган

Фото: Reuters / UMIT BEKTAS

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С момента переизбрания президента Турции прошло три недели. Что он уже успел сделать, куда планирует двигаться дальше, и что сейчас нужно делать России — рассказала эксперт по региону Алина Сбитнева.

Переизбранный на пост президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган в первую очередь будет стараться решить экономические проблемы страны, а также улучшить отношения одновременно со странами Востока и Запада. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на научного сотрудника отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, тюрколога Алину Сбитневу.

«Прошедшие выборы показали, что у президента Турции, несмотря на всю критику, все же есть поддержка и она достаточно велика — настолько, что позволила обеспечить его переизбрание еще на пять лет <…> В турецких СМИ Эрдогана уже окрестили „непобедимым“ человеком, который никогда не проигрывал выборы, в которых участвовал. В отличие от его соперника Кылычдароглу, это действительно так», — рассказала эксперт.

Главной проблемой Турции прямо сейчас специалист назвала ситуацию в экономике. Для борьбы с ростом цен и падением курса национальной валюты Эрдоган почти целиком обновил кабинет министров. С тех пор прошло три недели, однако инфляция все равно растет. И это беспокоит турецкие власти.

Что касается отношений с другими странами, Турция наверняка будет придерживаться прежнего курса, отметила Алина Сбитнева. Это означает, что Анкара постарается улучшить отношения со странами Востока и нормализовать диалог с США, несмотря на антизападные настроения.

«Анкара действительно устала слепо подчиняться западным законам, но, вместо того чтобы сжигать мосты, она поступает мудро и по-восточному хитро — стремится развернуть ситуацию в нужное ей русло и использовать Запад в своих интересах, устанавливать свои правила игры», — сообщила тюрколог.

Она также назвала победу Эрдогана «наиболее благоприятным вариантом» для России. Однако из этого не следует, что работу по турецкому треку можно ослабить, поскольку у стран есть долгосрочные проекты.

«Этот президентский срок для Эрдогана — последний и переизбираться он больше будет не вправе. Вопрос, кто может прийти ему на смену, должен стоять достаточно остро уже сейчас, потому как пять лет — на самом деле малый срок для большой политики», — объяснила Сбитнева.

По ее мнению, в первую очередь внимание нужно обратить на налаживание отношений с турецкой оппозицией, ведь в будущем именно она может возглавить страну. А еще на развитие сотрудничества стран в культурно-гуманитарной сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проигравшему во втором туре выборов президента Турции Кемалю Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы.

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