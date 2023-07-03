«Не хочу, чтобы мальчик был в шоу-бизнесе»: кем Кети Топурия видит своих детей

Певица воспитывает восьмилетнюю дочь Оливию и двухлетнего сына Адама.

Кети Топурия не хочет, чтобы ее сын работал в шоу-бизнесе. Об интересах и способностях своих детей певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на звездной премии «Мама года 2023», где журнал MODA topical наградил ее в номинации «Fashion мама».

«Оливия (восьмилетняя дочь Кети Топурии. — Прим. ред.) каждый день кем-то становится. Пока она не определилась. То она теннисистка, то она танцует, то она поет, то она математик, то она химик», — поделилась Топурия.

По признанию певицы, она была бы не против, чтобы дочь пошла по ее стопам, потому что артистка могла бы поделиться со своим ребенком опытом в сфере, в которой она разбирается.

«Хотя я бы не хотела, чтобы она (Оливия) также не спала ночами, летала. На самом деле сложно», — отметила артистка.

Кети Топурия призналась, что у ее дочери есть вокальные данные, а голос девочки очень похож на голос самой солистки группы «А’Студио» в детстве. Тем не менее, у Оливии пока нет горящих глаз от занятий музыкой.

«Она поет просто для того, чтобы спеть. Нет такого: „Ой, как я люблю петь“. У меня также было в детстве. Поэтому посмотрим», — отметила Топурия.

А у двухлетнего сына певицы Адама, по ее признанию, идеальный слух.

«Он уже начал повторять какие-то фразы. При чем попадает во все ноты. Очень музыкальный. Но я бы не хотела, чтобы мальчик, конечно, был в шоу-бизнесе», — отметила Топурия.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-жена мужа Топурии вспомнила, как возлюбленный бросил ее с больной дочкой.