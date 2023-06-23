«Трагедии нет»: Волочкова отказалась от выпускного дочери и пошла танцевать

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 500 0

Волочкова: я не пойду на выпускной дочери и в этом нет трагедии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda,Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

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Знаменитая мама честно призналась — у нее на носу премьеры шоу, ей есть чем заняться.

Артистка балета Анастасия Волочкова объяснила свое решение отказаться от присутствия на выпускном единственной родной дочери Ариадны. В беседе с 5-tv.ru она сообщила, что никакой трагедии в этой истории нет. В чем же причина?

«Никакой трагедии нет. Все в порядке», — заявила она.

Волочкова отметила, что у нее нет времени обсуждать детские праздники. На самом деле перед ней сейчас стоят серьезные задачи, которыми она себя и занимает.

«Послушайте, у меня сейчас новое шоу готовится, а вы мне рассказывает про выпускные», — заключила она.

Семейная драма заставила Волочкову объясниться с подписчиками. В своем Telegram-канале она опубликовала обращение, в котором назвала причины ее отсутствия на предстоящем празднике родной дочери.

Балерина призналась, что ее, как маму, огорчает, что для нее не нашлось места в зрительном зале. Однако, добавила она, дочь лично попросила ее не приходить на торжественную церемонию. Дело в том, что Ариадна собирается выйти на сцену и исполнить песню, но переживает, что звездная мама перетянет на себя все внимание присутствующих.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова решила посетить выпускной крестницы.

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