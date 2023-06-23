ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину превысил 78%

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Рита Миронова
Рита Миронова 276 0

Граждане также оценили деятельность правительства.

ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину превысил 78%

Фото: © РИА Новости / Егор Алеев

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Уровень доверия граждан России к президенту составляет 78,9%. Такие результаты опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, с 12 по 18 июня 2023 показатель одобрения деятельности Владимира Путина согражданами составил 76,1%. При этом работу премьер-министра и Правительств РФ за этот период высоко оценили 53 и 50% соответственно.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,9% респондентов», — написано в публикации.

Кроме того, Михаилу Мишустину доверяют 61,8% опрошенных россиян.

В исследовании ВЦИОМ участвовали 1600 человек от 18 лет, исследование проводились в формате телефонных интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что большинство россиян назвали День Победы самым важным праздником.

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