Это клиника: психиатр объяснил, почему украинцы пишут «Россия» в документах с маленькой буквы

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 3 089 0

Психиатр Шуров: украинцы пишут «Россия» в документах с маленькой буквы из-за комплексов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Можно ли в официальных документах писать название страны с маленькой буквы? Чем руководствуются те, кто так делает?

Люди, которые пишут в официальных документах названия стран с маленькой буквы, страдают от комплексов и избытка эмоций. Такое мнение выразил психиатр Василий Шуров, комментируя 5-tv.ru то, что украинская сторона в официальных документах указывает Россию с маленькой буквы.

«Есть два типа мышления и поведения — взрослое рациональное, которое говорит о том, что имена собственные и названия стран пишутся с большой буквы», — сказал психиатр.

А вот люди закомплексованные и инфантильные, действующие на эмоциях, делают иначе. По словам Шурова, написание страны с маленькой буквы — это попытка унизить и оскорбить ее, в надежде, что от этого значимость государства или его граждан уменьшится.

«К сожалению, мы долгие годы наблюдаем истеричную русофобию. Можно только посочувствовать и посмотреть на закомплексованных людей, которым нечего предъявить, поэтому они пытаются только оскорбить», — подчеркнул Шуров.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Львове на юношу донесли в полицию за исполнение песен Цоя.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
84.08
0.47 91.49
-0.45
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 ...

Последние новости

21:34
Обернулось катастрофой: взрыв газа «разнес» магазин в Колумбии
21:22
На границе России и Монголии выявили природные очаги чумы
21:13
Дает деньги за приставания и работает не один: что известно о Егорьевском серийном педофиле
21:02
Четверть бомбоубежищ Украины оказались непригодными
20:51
Российские авиастроители передали Минобороны партию новых Су-35С
20:39
Первый эпизод сериала «Библиотекарь» показали на фестивале «Пилот»

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Больше кайфа и удовольствия — прогноз Таро на неделю с 26 июня по 2 июля
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео