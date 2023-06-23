«Ситуация крайне хрупкая»: в ООН оценили угрозу безопасности Запорожской АЭС

Любые угрозы станции опасны и неприемлимы.

Любые угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемы и опасны. Об этом заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло, пишет РИА Новости.

По ее словам, в ЗАЭС МАГАТЭ планирует вновь начать закачивать воду, которая остается доступной несмотря на масштабную потерю воды в Каховском хранилище.

«Так или иначе, ситуация с безопасностью на станции крайне хрупкая. Любые угрозы станции и другой уязвимой инфраструктуре опасны и неприемлемы», — сказала ДиКарло.

Также она добавила, что ООН по-прежнему не в курсе деталей подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса, но подобные атаки должны быть точно прекращены.

Ранее делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Визит стал третьим с сентября 2022 года. Представители международной организации своими глазами увидели следы атак ВСУ на станции и сделали вывод — ее обстреливают с подконтрольной Киеву стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как глава МАГАТЭ оценил ситуацию на Запорожской АЭС.