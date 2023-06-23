Мировой рекорд: в России создали мощнейший ракетный двигатель
Роскосмос сообщил о разработке самого мощного в мире ракетного двигателя
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Такая мощь нужна для «Союза-5», который сможет вывести на орбиту аппараты и грузы весом до 17 тонн.
Самый мощный в мире ракетный двигатель создали в России. Как сообщает «Роскосмос», на научно-производственном объединении «Энергомаш» закончили сборку.
Тяга двигателя должна превысить 800 тонн — и это мировой рекорд. Такая мощь нужна для «Союза-5», который сможет вывести на орбиту аппараты и грузы весом до 17 тонн. Первый пуск ракеты намечен уже на следующий год.
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