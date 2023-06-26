«Гаджеты по праздникам»: как Анна Хилькевич ограничивает своих детей

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 2 040 0

Анна Хилькевич позволяет своим детям пользоваться гаджетами лишь по праздникам

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса строго следит за контентом, который потребляют ее дочери.

Анна Хилькевич позволяет своим детям пользоваться гаджетами лишь по праздникам. Об этом актриса эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ».

«У нас гаджеты не раздаются просто так. То есть это прямо по праздникам. Они и не привыкли из-за этого, они не выпрашивают у нас», — отметила Хилькевич.

Актриса воспитывает двух дочерей: семилетнюю дочь Ариану и четырехлетнюю Машу, и строго следит за контентом, который они потребляют.

«Сегодня было радостно увидеть мультсериал „Про Миру и Гошу“. Это то, что смотрим мы. Всякую блогерскую распаковку, какие-то странные челенджи они у меня не смотрят», — поделилась актриса.

Сама Хилькевич призналась, что при выборе контента обращает внимание на смысл, заложенный в видеоролике. Чем выше смысл, тем более качественным является для нее материал. Также просмотры, по мнению актрисы, являются показателем, насколько видео интересно и стоит ли его посмотреть, или лучше все-таки пройти мимо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Хилькевич готова простить измену только после расставания с предателем.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
84.08
0.47 91.49
-0.45
Не торопитесь — дороже выйдет: китайский совет дня на понедельник, 26 июн...

Последние новости

19:30
«Станет хуже»: поможет ли Юрию Антонову китайский целитель
19:25
«За кулисами»: в НАТО конфликт с Россией тайно признали катастрофой
19:18
Лучше к ним не лезть: эколог объяснил причины нашествия змей в Москве
19:10
«Это не финал»: Киркоров показал шрам на животе после пластики
18:58
«Не зря стал олимпийским чемпионом»: коллеги поддержали Романа Костомарова
18:50
Лауреат Нобелевской премии Джон Гуденаф скончался в возрасте ста лет

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
«Глобальный проект»: чем уникален новый корпус онкоцентра в Москве
Звезду сериала «Ментовские войны» обокрали в московском баре
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео