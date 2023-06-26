«Гаджеты по праздникам»: как Анна Хилькевич ограничивает своих детей

Актриса строго следит за контентом, который потребляют ее дочери.

Анна Хилькевич позволяет своим детям пользоваться гаджетами лишь по праздникам. Об этом актриса эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ».

«У нас гаджеты не раздаются просто так. То есть это прямо по праздникам. Они и не привыкли из-за этого, они не выпрашивают у нас», — отметила Хилькевич.

Актриса воспитывает двух дочерей: семилетнюю дочь Ариану и четырехлетнюю Машу, и строго следит за контентом, который они потребляют.

«Сегодня было радостно увидеть мультсериал „Про Миру и Гошу“. Это то, что смотрим мы. Всякую блогерскую распаковку, какие-то странные челенджи они у меня не смотрят», — поделилась актриса.

Сама Хилькевич призналась, что при выборе контента обращает внимание на смысл, заложенный в видеоролике. Чем выше смысл, тем более качественным является для нее материал. Также просмотры, по мнению актрисы, являются показателем, насколько видео интересно и стоит ли его посмотреть, или лучше все-таки пройти мимо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Хилькевич готова простить измену только после расставания с предателем.