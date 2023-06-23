Жители новых регионов РФ смогут получать медпомощь без полиса до конца года

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Россияне могут оформить полисы ОМС в электронном виде.

Жители новых регионов РФ смогут получать медпомощь без полиса до конца года

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Жителям недавно присоединенных субъектов РФ до конца 2023 года не потребуется предъявляться полис обязательного медицинского страхования для получения помощи в медицинских учреждениях страны. Об это сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил, что люди, проживающие в новых российских регионах, смогут получить медпомощь абсолютно бесплатно. По словам Мурашко, что полис ОМС можно завести в электронном виде с помощью портала «Госуслуги» и распечатать его. Документы оформляются всем жителям всех регионов страны без исключения.

В министерстве здравоохранения подчеркнули, что при наличии полиса в электронном виде не потребуется восстанавливать бумажный документ даже в случае его потери или порчи.

В мае текущего года глава РФ Владимир Путин дал поручение провести диспансеризацию в новых субъектах. В мероприятиях приняли участие и обследовались свыше 300 тысяч детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что регионы потратили почти четыре миллиарда рублей на лекарства для пациентов с ВИЧ.

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