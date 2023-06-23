Четырехлетняя девочка утонула в бассейне в частном доме в Астраханской области

Четырехлетняя девочка утонула в каркасном бассейне в поселке Красные Баррикады Астраханской области. Об происшествии сообщили представители пресс-службы регионального подразделения Следственного комитета РФ. Отмечается, что семья малышки живет в частном доме, резервуар с водой установлен на придомовом участке.

По результатам первых проверок по факту трагического инцидента, девочка самостоятельно забралась в бассейн, родителей рядом в этот момент не было. По данным следователей, пока ребенок тонул, мама занималась домашними делами, а отец спал. Врачи скорой помощи не успели спасти захлебнувшуюся девочку.

«Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть… Указанный бассейн был расположен таким образом, что ребенку не составило труда в него забраться», — сказано в заявлении ведомства.

В летнее время, в разгар купального сезона, традиционно учащаются сообщения об утонувших детях. И взрослых тоже. Ранее 5-tv.ru рассказывал об аналогичном случае в Иркутской области — трехлетний кроха погиб, оказавшись в бочке с водой, установленной в огороде.

Также накануне стало известно о гибели подростка в Петербурге. 15-летний мальчик купался с друзьями в Неве, ушел под воду и пропал. Его тело ищут спасатели.