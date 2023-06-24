Все офицеры Росгвардии прибыли в подразделения по тревоге. Об этом сообщает источник «Известий». Информатор также отмечает, что по тревоге подняты сотрудники полиции.

Накануне стало известно, что ФСБ России возбудила уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса РФ («Вооруженный мятеж»). Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин распространил информацию, прикрепив к ним видеоролик, что Министерство обороны РФ якобы нанесло удары по частям «Вагнера».

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России призвал игнорировать преступные приказы Пригожина, а также принять меры к его задержанию. Отмечается, что все прозвучавшие утверждения являются ложью и информационной провокацией. Генпрокуратура РФ даст правовую оценку действиям руководителя ЧВК, он может получить тюремный срок от 12 до 20 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.