Все офицеры Росгвардии прибыли в подразделения по тревоге

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 587 0

По тревоге также подняты сотрудники полиции.

Все офицеры Росгвардии прибыли в подразделения по тревоге

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Все офицеры Росгвардии прибыли в подразделения по тревоге. Об этом сообщает источник «Известий». Информатор также отмечает, что по тревоге подняты сотрудники полиции.

Накануне стало известно, что ФСБ России возбудила уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса РФ («Вооруженный мятеж»). Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин распространил информацию, прикрепив к ним видеоролик, что Министерство обороны РФ якобы нанесло удары по частям «Вагнера».

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России призвал игнорировать преступные приказы Пригожина, а также принять меры к его задержанию. Отмечается, что все прозвучавшие утверждения являются ложью и информационной провокацией. Генпрокуратура РФ даст правовую оценку действиям руководителя ЧВК, он может получить тюремный срок от 12 до 20 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
84.08
0.47 91.49
-0.45
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 ...

Последние новости

1:59
Попытка очернить: зачем Украина хотела купить в России радиоактивный цезий-137
1:49
Генерал-лейтенант Алексеев призвал ЧВК «Вагнер» не начинать гражданскую войну
1:28
В Минобороны РФ заявили о подготовке ВСУ наступления на артемовском направлении
1:27
ВСУ стягивают резервы: как продвигается наступление армии России на Купянск
1:18
Все офицеры Росгвардии прибыли в подразделения по тревоге
1:14
«Алые паруса-2023» расскажут об учениках и наставниках

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Это клиника: психиатр объяснил, почему украинцы пишут «Россия» в документах с маленькой буквы
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео