Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры получил повреждение в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

«Еще одно попадание пришлось по объекту инфраструктуры. Последствия выясняются», — написал он в Telegram-канале.

О каком именно объекте идет речь и каковы повреждения, Лукашук не уточнил. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

В конце прошлой недели Лукашук рассказал о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Днепропетровской области. В своем Telegram-канале он написал: «снова били по Никополю». Какие конкретно объекты имеются в виду, глава облсовета так же не уточнил.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал это ответом на террористические действия киевского режима. В частности, реакцией на теракт на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли групповой удар по местам хранения вооружения боевиков ВСУ.