ВС РФ нанесли групповой удар по местам хранения вооружения ВСУ

На пораженном украинском объекте хранилось, в том числе, и оружие западного производства.
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
В Минобороны сообщили о нанесении группового удара по местам хранения ракетного вооружения украинских нацистов. Об этом рассказал официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга о ситуации в зоне СВО.
По словам Конашенкова, российская армия атаковала места размещения орудий ВСУ минувшей ночью. Войсками с помощью дальнобойного высокоточного оружия был нанесен группой удар. Уточняется, то на пораженных объектах хранилось также оружие западного производства, которое было поставлено для пользования ВСУ.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», -прокомментировал Конашенков.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных большегрузов ВСУ.
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