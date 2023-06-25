Какие детские анализы могут оказаться бесполезными? Ответ врача

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Алексей Панков
Алексей Панков 25 0

Педиатр Исаева: многие детские анализы могут оказаться бесполезными в отдельных случаях

Какие детские анализы могут оказаться бесполезными? Ответ врача

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Зачастую родители даже без назначения специалиста отправляют детей на всевозможные исследования. Однако это не всегда приносит результат, а иногда и вовсе является пустой тратой денег.

Некоторые детские анализы могут оказаться бесполезными в ряде случаев. А какие именно и почему — рассказала в интервью E1.RU педиатр Анна Исаева.

По ее словам, неинформативным может оказаться анализ крови, если его сдать в неподходящее время, например, в первый день ОРВИ. Также может не принести результата и анализ мочи, если сдать его «заодно» или во время болезни. Изменения в соответствующем анализе могут быть связаны с погрешностями в гигиене, а не течением воспалительного процесса. А результаты могут запутать врача или напугать родителей.

«Во многих частных клиниках на прививки берут только свежие (не больше трех-семи дней) анализы. Здоровым детям без показаний делать этого не нужно. Это трата денег, нервов и стресс для ребенка», — заявила Исаева.

Такая же ситуация с анализом кала на условно-патогенную флору. Его стоит сдавать только при наличии симптомов или кишечной инфекции. Также в список ненужных анализов педиатр отнесла анализ на иммуноглобулин G (IgG) к аллергенам и экспресс-тест на стрептококк. Первое исследование лишь показывает, что человек когда-то контактировал с продуктом или с аллергеном. А второе не является показательным именно на момент лечения, поскольку ребенок в это время еще может принимать антибиотики.

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