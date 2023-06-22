«Очень важен баланс»: как чрезмерная чистота влияет на здоровье ребенка

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

Педиатр Анастасия Конторович рассказала, как чрезмерная чистота влияет на иммунитет ребенка

«Очень важен баланс»: как чрезмерная чистота влияет на здоровье ребенка

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com Nando Lardi

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Чтобы не было аллергии нужно с самого детства взаимодействовать с микробам?

Педиатр Анастасия Конторович рассказала, как чрезмерная частота может повлиять на иммунитет и здоровье ребенка. Врач объяснила, что восприимчивость или ее отсутствие к внешним факторам формируется еще во время беременности. И, по сути, стерильная или грязная обстановка не сильно влияет на иммунитет ребенка.

Педиатр рассказала изданию Газета.ру про существующую связь между снижением риска аллергических заболеваний у детей и активным контактом с микробами.

«В развитии иммунной и других систем очень важен баланс. Не стоит зацикливаться на стерильности вокруг ребенка», — сообщила врач.

Педиатр сообщила, что риск аллергии может снизить много факторов. Например: естественные роды, кормление грудью, взаимодействие с другими людьми на свежем воздухе, разнообразное питание и правильное использование антибиотиков. Но при этом не стоит забывать о гигиене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие средства домашнего ухода помогают, а какие вредят.

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