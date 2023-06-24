МИД: по Меморандуму Россия — ООН в рамках «зерновой сделки» не сделано ничего

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Никакого прогресса по обещанной ООН нормализации российского сельхозэкспорта не просматривается, несмотря на декларируемые представителями организации «неустанные усилия».

МИД: по Меморандуму Россия — ООН в рамках «зерновой сделки» не сделано ничего

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

Читайте нас в: Дзен Новости

В рамках заключенной в Стамбуле так называемой «зерновой сделки» выполняется только «черноморская инициатива», предусматривающая вывоз зерна из украинских портов. При этом по Меморандуму Россия-ООН, где прописана нормализация российского сельхозэкспорта, не сделано ровным счетом ничего. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ на сайте ведомства.

«Из предложенного генсекретарем ООН и подписанного год назад в Стамбуле „пакета“ договоренностей выполняется только „черноморская инициатива“. При этом — в ключе, далеком от заявленных гуманитарных целей: зерно направляется преимущественно в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. Беднейшие же государства не получают, по сути, ничего. Помимо морского трафика Брюссель также вывозит продовольствие из Украины по наземным „коридорам безопасности“, наводняя попутно дешевой продукцией рынки восточноевропейских стран. По Меморандуму Россия-ООН не сделано ровным счетом ничего», — заявили в МИД.

Там подчеркнули, что три из пяти «системных» задач, предусмотренных меморандумом — подключение «Россельхозбанка» к SWIFT, поставки запчастей и возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» — уже фактически сняты с повестки. По двум оставшимся — нормализация транспортной логистики и страхования, разблокирование банковских активов — какой-либо прогресс не просматривается.

При этом на Западе уже открыто заявляют, что продолжат и ужесточат санкции против России, несмотря на их деструктивное влияние на поставки продовольствия и удобрений на мировые рынки, подчеркнули в МИД.

В свою очередь представители ООН во главе с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем выступают за продление и расширение «зерновой сделки» и заявляют о неустанных усилиях по Меморандуму Россия-ООН. При этом они вновь прибегают к тезисам о глобальной продовольственной безопасности, помощи нуждающимся и борьбе с голодом, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

На днях заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что руководство организации продолжает работать с Россией и Украиной по продлению «зерновой сделки». По его словам, ООН добивается продления действия черноморской инициативы и меморандума по облегчению экспорта российского продовольствия и удобрений и будет продолжать эту работу столько, сколько будет возможно.

В свою очередь МИД РФ заявил, что дело идет к тому, чтобы невыполняемые в рамках зерновой сделки договоренности завершились 18 июля.

До этого президент РФ Владимир Путин допустил выход России из «зерновой сделки». Он отметил, что «зерновые коридоры», по которым курсируют суда с продовольствием, используются врагами России для запуска военных беспилотников.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в МИД РФ ответили на вопрос будущем «зерновой сделки» по ее окончании 18 июля.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:22
Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным
20:14
«Необходимо остановить смуту»: военные ТОФ записали видеообращение Путину
20:01
Родион Газманов: Нельзя, чтобы в штабах НАТО и Украины открывали шампанское
19:58
Киев вышел из соглашения с Москвой о трудовой деятельности и соцзащите граждан
19:48
В РВИО осудили преступную попытку совершения военного мятежа в России
19:47
Собянин предупредил о возможном перекрытии отдельных дорог в Москве

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Академик Инзарцев: корпус батискафа «Титан» разорвало из-за микротрещин
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео