Исполнила самую большую мечту: Юлианна Караулова выступила на «Алых Парусах»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 187 0

Исполнительница пожелала всем детям такого яркого и энергичного выпускного.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2023

Певица Юлианна Караулова призналась, что всю жизнь мечтала выступить на сцене «Алых парусов», спеть на Дворцовой площади перед такой прекрасной публикой. Об этом исполнительница рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Я всегда мечтала выступить на „Алых парусах“. Как-то не получалось, не случалось. И вот сегодня я здесь. Я очень рада, потому что действительно это моя большая мечта. Здесь потрясающая энергетика. Вообще петь на Дворцовой площади — это событие», — прокомментировала она не скрывая мурашек.

Караулова отметила, насколько улыбчивы и светлы сегодняшние выпускники. Она пожелала им классно провести лето, от души отдохнуть, чтобы с новыми силами ворваться в новый жизненный этап. Певица также пожелала будущим студентам продуктивной учебы и не бояться делать ошибки — это нормально.

«Получать удовольствие от себя, от обучения, новых друзей, новых открытий. Чтобы жизнь была благосклонной. Это важно», — добавила она.

Юлианна Караулова в заключение сказала, что желает всем выпускникам именно такого яркого праздника прощания со школой. Она отметила, что хотела бы, чтобы и у ее сына был именно такой выпускной.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN спел песню «С чего начинается Родина» на палубе брига «Россия» на «Алых парусах».

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