Исполнила самую большую мечту: Юлианна Караулова выступила на «Алых Парусах»

Певица Юлианна Караулова призналась, что всю жизнь мечтала выступить на сцене «Алых парусов», спеть на Дворцовой площади перед такой прекрасной публикой. Об этом исполнительница рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Я всегда мечтала выступить на „Алых парусах“. Как-то не получалось, не случалось. И вот сегодня я здесь. Я очень рада, потому что действительно это моя большая мечта. Здесь потрясающая энергетика. Вообще петь на Дворцовой площади — это событие», — прокомментировала она не скрывая мурашек.

Караулова отметила, насколько улыбчивы и светлы сегодняшние выпускники. Она пожелала им классно провести лето, от души отдохнуть, чтобы с новыми силами ворваться в новый жизненный этап. Певица также пожелала будущим студентам продуктивной учебы и не бояться делать ошибки — это нормально.

«Получать удовольствие от себя, от обучения, новых друзей, новых открытий. Чтобы жизнь была благосклонной. Это важно», — добавила она.

Юлианна Караулова в заключение сказала, что желает всем выпускникам именно такого яркого праздника прощания со школой. Она отметила, что хотела бы, чтобы и у ее сына был именно такой выпускной.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN спел песню «С чего начинается Родина» на палубе брига «Россия» на «Алых парусах».