Ограничение движения по трассе М-4 «Дон» сохраняется в Московской и Тульской областях. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы «Автодора».

Когда они будут сняты, не уточняется. Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты.

Соответствующие меры были приняты ранее на фоне событий, связанных с ЧВК «Вагнер». В настоящий момент ситуация разрешилась. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в ближайшее время власти снимут в Москве ранее объявленный режим контртеррористической операции (КТО).

Так, уже в Липецкой области приступили к отмене введенных ограничений. Также въезды и выезды из Орловской области открыты, но по-прежнему находятся под усиленным контролем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о приостановке рейсов автобусов из Донецкой народной республики (ДНР) в направлении Москвы и Ростова.