Приостанавливаются автобусные рейсы из ДНР в направлении Москвы

Приостанавливаются рейсы автобусов из ДНР в направлении Москвы и Ростова с 25 июня
Фото: Сергей Бобылев /ТАСС
Правила будут действовать до нормализации обстановки.
С завтрашнего дня, 25 июня, приостанавливаются рейсы автобусов из Донецкой народной республики (ДНР) в направлении Москвы и Ростова. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что правила будут действовать до нормализации обстановки.
«С 25 июня до нормализации обстановки приостановлена продажа билетов и отправление межрегиональных рейсов с автостанций в направлении Ростовской и Московской областей, а также в Москву», — говорится в сообщении.
Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как туроператоры начали отменять автобусные туры в южные регионы России.
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