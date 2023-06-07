Нацелены на провокацию: стилист Ольги Бузовой об аутфитах певицы

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 46 0

Стилист Карстен: Ольга Бузова продумывает скандал со своими нарядами заранее

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Хейтеры осуждают поющую телеведущую за безвкусные наряды.

Звездный стилист Ольги Бузовой Никита Карстен раскрыл, как создаются образы популярной телеведущей и певицы. Подробностями совместной работы эксперт по стилю эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru на презентации благотворительного фонда Катерины Кейру «Женщина вправе сказать».

По признанию Никиты Карстена, в повседневной жизни Бузова носит обычные футболки и джинсы. Тем не менее, на публике она привыкла удивлять окружающих своими яркими нарядами, которые порождают бесконечные обсуждения.

«Каждый раз в зависимости от передачи образы кардинально разные. Это образы с какой-то историей, это образы провокационные, которые могут нравиться далеко не всем, которые могут вызывать шумиху, и они нацелены на это», — делится Карстен.

Как объяснил звездный стилист, Ольга Бузова намеренно вышла в свет в облегающем платье лазурного цвета, как у Ким Кардашьян на московском фестивале «Жара Cool Fest» в октябре прошлого года. Тогда наряд поющей телеведущей активно обсуждался фанатами: кто-то восхитился аутфитом Бузовой, а кто-то, наоборот, обвинил артистку в плагиате.

«Оля всем интервьюерам отвечала, что не в курсе, что кто-то так выходил. Естественно, все это продумывалось, были референсы, все это шилось. И это сделано для того, чтобы людям было интересно», — признался Карстен.

По словам звездного стилиста, ему максимально комфортно работать с Ольгой Бузовой, потому что она готова к экспериментам, а решения по образам они принимают в тандеме.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова повторила образ Кардашьян на фестивале «Жара» в Москве.

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