Звезда сериала «СашаТаня» дала совет родителям, чьих детей травят в школе

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Полина Долгова
Полина Долгова 105 0

Актриса Лариса Баранова посоветовала родителям жертв травли в школе относиться внимательнее к детям

Звезда сериала «СашаТаня» дала совет родителям, чьих детей травят в школе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Если бы не родители, неизвестно, чем бы все закончилось в судьбе российской актрисы.

Актриса российских телесериалов Лариса Баранова призналась, что в школе сталкивалась с буллингом, который доходил до избиений.

Школьные годы Барановой были далеко не сахар. В интервью изданию МК звезда призналась, что над ней издевались одноклассники. Актриса была тихой девочкой, которая не могла дать отпор, а подростки травили ее из-за внешнего вида, одежды и худого телосложения.

«Я была тихая, забитая девочка, которую били. Буллинг — это про меня», — заявила артистка.

Однако знаменитость призналась, что сейчас у нее нет никаких комплексов после школы. Более того, она благодарна обидчикам.

Родители звезды помогли ей проработать травму и справиться с проблемами.

«На одноклассников в итоге я не обиделась, но не общаюсь с ними. Только с одной подружкой поддерживаю отношения», — рассказала актриса.

По словам женщины, дети не виноваты, что у них, возможно, не оказалось рядом добрых родителей, как у нее.

«Я всегда говорю родителям, что к детям нужно относиться внимательнее, и если вы понимаете, что их обижают, нужно обязательно вступиться за своих детей. Они в любом возрасте с этим сталкиваются», — заметила актриса.

Баранова выросла в семье учительницы русского языка и рок-музыканта. К слову, дети учителей зачастую подвергаются травле из-за того, что одноклассники считают, что у таких сверстников больше льгот и возможностей.

Больше всего артистка известна по роли Лилии Волковой в сериалах «Универ» и «СашаТаня». Также она приняла участие в таких проектах, как «Беспринципные», «Ивановы-Ивановы», «Мамочки», «Мымра», «Бой с тенью 2: Реванш», «Кто в доме хозяин?», «Виола Тараканова».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Рубцова рассказала об отношении к Гайдуляну из сериала «СашаТаня».

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