Вдова Юдашкина после смерти модельера отправилась в Дубай: «Прилетела к внукам»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 35 0

Вдова Юдашкина прилетела в Дубай, чтобы встретиться с детьми и внуками

Вдова Юдашкина после смерти модельера отправилась в Дубай: «Прилетела к внукам»

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Фанаты не смогли остаться в стороне от действий жены умершего кутюрье.

Вдова кутюрье Валентина Юдашкина Марина улетела из России в Дубай. Она сообщила об этом в своем личном блоге. Причиной поездки стал визит к родным, которые живут за рубежом.

«Прилетела к внукам» — написала вдова модельера.

На фотографии, которую Марина Юдашкина опубликовала в соцсетях, вдова модельера позирует вместе со своими внуками. Один мальчик стоит слева от нее, второго она приобнимает, а свободной рукой она держит на руках маленькую девочку.

Подписчики вдовы великого кутюрье не смогли удержаться от возможности написать комментарии под фото. Фанаты оставили много позитивных сообщений под постом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Юдашкина опубликовала последнюю фотографию мужа с кутюрье Вячеславом Зайцевым. С разницей всего в несколько дней весной из жизни ушли двое великих российских модельеров. Фотографию Марина Юдашкина опубликовала в своем Telegram-канале 30 апреля. Именно в тот день скончался Вячеслав Зайцев на 86-м году жизни. Предварительной причиной смерти стало жуледочно-кишечное кровотечение. Всего через несколько дней после кончины Вячеслава Зайцева из жизни ушел Валентин Юдашкин, все последние годы боровшийся с онкологией.

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