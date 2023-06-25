Вдова Юдашкина после смерти модельера отправилась в Дубай: «Прилетела к внукам»

Фанаты не смогли остаться в стороне от действий жены умершего кутюрье.

Вдова кутюрье Валентина Юдашкина Марина улетела из России в Дубай. Она сообщила об этом в своем личном блоге. Причиной поездки стал визит к родным, которые живут за рубежом.

«Прилетела к внукам» — написала вдова модельера.

На фотографии, которую Марина Юдашкина опубликовала в соцсетях, вдова модельера позирует вместе со своими внуками. Один мальчик стоит слева от нее, второго она приобнимает, а свободной рукой она держит на руках маленькую девочку.

Подписчики вдовы великого кутюрье не смогли удержаться от возможности написать комментарии под фото. Фанаты оставили много позитивных сообщений под постом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Юдашкина опубликовала последнюю фотографию мужа с кутюрье Вячеславом Зайцевым. С разницей всего в несколько дней весной из жизни ушли двое великих российских модельеров. Фотографию Марина Юдашкина опубликовала в своем Telegram-канале 30 апреля. Именно в тот день скончался Вячеслав Зайцев на 86-м году жизни. Предварительной причиной смерти стало жуледочно-кишечное кровотечение. Всего через несколько дней после кончины Вячеслава Зайцева из жизни ушел Валентин Юдашкин, все последние годы боровшийся с онкологией.