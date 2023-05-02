Жена Юдашкина опубликовала последнюю фотографию мужа с Вячеславом Зайцевым
Жена Юдашкина незадолго до смерти мужа опубликовала их последнюю совместную фотографию с Вячеславом Зайцевым
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
С перерывом всего в несколько дней из жизни ушли двое великих российских модельеров.
Жена российского модельера Марина Юдашкина в своем Telegram-канале опубликовала последнюю фотографию своего мужа с его коллегой по цеху Вячеславом Зайцевым. Пост женщина выложила 30 апреля. В тот день Зайцев скончался на 86-м году жизни. Предварительной причиной смерти стало жуледочно-кишечное кровотечение.
«Слава Зайцев, мир моды потерял талантливого художника! Вечная тебе память!» — написала тогда Марина Юдашкина.
Всего через два дня после смерти Зайцева ушел из жизни и Валентин Юдашкин, который несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. Модельер скончался 2 мая в возрасте 59 лет. Марина Юдашкина пока что не давала никаких комментариев по поводу смерти мужа.
Ранее в этот день продюсер Иосиф Пригожин назвал мистическим явлением уход Юдашкина вслед за смертью Зайцева. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким великих российских модельеров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что церемония прощания с Валентином Юдашкиным пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в его Доме моды.
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