Жена Юдашкина опубликовала последнюю фотографию мужа с Вячеславом Зайцевым

С перерывом всего в несколько дней из жизни ушли двое великих российских модельеров.

Жена российского модельера Марина Юдашкина в своем Telegram-канале опубликовала последнюю фотографию своего мужа с его коллегой по цеху Вячеславом Зайцевым. Пост женщина выложила 30 апреля. В тот день Зайцев скончался на 86-м году жизни. Предварительной причиной смерти стало жуледочно-кишечное кровотечение.

«Слава Зайцев, мир моды потерял талантливого художника! Вечная тебе память!» — написала тогда Марина Юдашкина.

Всего через два дня после смерти Зайцева ушел из жизни и Валентин Юдашкин, который несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. Модельер скончался 2 мая в возрасте 59 лет. Марина Юдашкина пока что не давала никаких комментариев по поводу смерти мужа.

Ранее в этот день продюсер Иосиф Пригожин назвал мистическим явлением уход Юдашкина вслед за смертью Зайцева. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким великих российских модельеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что церемония прощания с Валентином Юдашкиным пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в его Доме моды.