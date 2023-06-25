Момент падения человека из окна при пожаре в Королеве попал на видео (18+)

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 181 0

Мужчина оказался в огненной ловушке. Пытаясь спастись, он сорвался вниз.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Сильный пожар произошел в жилом многоэтажном доме в Королеве. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Московской области, при пожаре погибли двое — мужчина и пожарный.

Возгорание началось вечером 25 июня. На место оперативно прибыли расчеты МЧС. По данным следствия, пожарный пытался спасти мужчину, находящегося внутри горящего помещения. Однако оба сорвались и упали вниз. От полученных травм скончались на месте.

В распоряжении 5-tv.ru оказались жуткие кадры падения человека из квартиры, оказавшегося в огненной ловушке.

Известно, что в 22:45 возгорание было ликвидировано.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 109 УК РФ). На месте работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео мощного пожара, вспыхнувшего в квартире в Каспийске.

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