Момент падения человека из окна при пожаре в Королеве попал на видео (18+)

Сильный пожар произошел в жилом многоэтажном доме в Королеве. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Московской области, при пожаре погибли двое — мужчина и пожарный.

Возгорание началось вечером 25 июня. На место оперативно прибыли расчеты МЧС. По данным следствия, пожарный пытался спасти мужчину, находящегося внутри горящего помещения. Однако оба сорвались и упали вниз. От полученных травм скончались на месте.

В распоряжении 5-tv.ru оказались жуткие кадры падения человека из квартиры, оказавшегося в огненной ловушке.

Известно, что в 22:45 возгорание было ликвидировано.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 109 УК РФ). На месте работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео мощного пожара, вспыхнувшего в квартире в Каспийске.