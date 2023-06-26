Не торопитесь — дороже выйдет: китайский совет дня на понедельник, 26 июня

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 58 0

Новые сутки располагают к продуктивной деятельности и проведению переговоров. Сделайте акцент на важном и берегите здоровье.

Не торопитесь — дороже выйдет: китайский совет дня на понедельник, 26 июня

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 26 июня 2023 года?

Этот июнь такой «полосатый»: одна неделя — сплошь вызовы и сопротивление, следующая — все катится, как по маслу. Поскольку предыдущая неделя, в которой преобладали энергии столкновений, закончилась прямо-таки феерически. Новая просто обязана стать отдушиной.

По всем признакам этот понедельник будет вполне себе успешным днем. В том смысле, что все, что задумаете сделать в этот день, должно удаваться.

Совет дня: подписывайте в понедельник важные контракты и договаривайтесь с нужными людьми. Энергии дня способствуют увеличению вашего благосостояния, поэтому стоит концентрироваться на тех делах, что в будущем могут сделать вас богаче и счастливее.

Предостережение дня: понедельник неблагоприятен для лечения и вообще походов по больницам. Перенесите визит к докторам на другой день.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Не торопитесь — дороже выйдет: китайский совет дня на понедельник, 26 июн...

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