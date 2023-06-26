В подмосковном Егорьевске задержали подозреваемого в серийной педофилии

Подозреваемый в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности детей задержан в подмосковном Егорьевске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Уточняется, что речь идет о местном жителе 1977 года рождения. По версии следствия, он в течение года совершал преступления в отношении пяти детей 10-13 лет. Взамен за молчание он давал им деньги.

Силовики уже провели обыск по месту его жительства, конфисковав мотоцикл и автомобиль. Согласно показаниям пострадавших, к ним он приезжал за рулем этих транспортных средств.

Помимо этого следователи провели допросы и опознания при участии потерпевших. СК вскоре попросит суд избрать фигуранту дела меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о Егорьевском серийном педофиле.