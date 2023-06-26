В подмосковном Егорьевске задержали подозреваемого в серийной педофилии

Силовики уже провели обыск по месту его жительства.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; Telegram / gsuskmosobl; 5-tv.ru
Подозреваемый в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности детей задержан в подмосковном Егорьевске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Уточняется, что речь идет о местном жителе 1977 года рождения. По версии следствия, он в течение года совершал преступления в отношении пяти детей 10-13 лет. Взамен за молчание он давал им деньги.
Силовики уже провели обыск по месту его жительства, конфисковав мотоцикл и автомобиль. Согласно показаниям пострадавших, к ним он приезжал за рулем этих транспортных средств.
Помимо этого следователи провели допросы и опознания при участии потерпевших. СК вскоре попросит суд избрать фигуранту дела меру пресечения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о Егорьевском серийном педофиле.
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