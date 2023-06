Элтон Джон выступил с прощальным концертом в Великобритании

Певец Элтон Джон выступил с прощальным концертом на родине на музыкальном фестивале Гластонбери. Об этом сообщает газета The Guardian.

Он не только занял престижнейшую площадку Pyramid Stage, но и завершил мероприятие своим выступлением. Концерт начался с песни, которую звезда не исполнял свыше десяти лет — Pinball Wizard. Выступление он посвятил музыканту Джорджу Майклу, заодно спев однажды исполненную с ним песню Don’t Let the Sun Go Down On Me.

«Он был моим другом, моим вдохновением, и сегодня был бы его 60-й день рождения. Поэтому я хочу посвятить песню его памяти, всей той музыке, что он оставил нам, она чудесна», — объявил Элтон Джон.

Закончилось все композицией Rocket Man и фейерверком. Сборы от прощального тура певца Farewell Yellow Brick Road Tour, по оценкам британских СМИ, превысят один миллиард долларов — такого результата не добивался ни один артист или коллектив.

Он отправился в данное турне еще в 2018-м, сделав паузу на период пандемии COVID-19. Концерты завершатся 8 июля в Стокгольме — их общее число таким образом составит 333.

Еще в конце января тур Элтона Джона стал наиболее кассовым в истории. Сборы от продажи билетов тогда составили 817,9 миллиона долларов.

