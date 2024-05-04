У каждого своя судьба: как изменились актеры фильма «Зеленая миля» спустя 25 лет

Сильно ли постарели знаменитости за четверть века?

Одна из самых успешных экранизаций Стивена Кинга «Зеленая миля» стала еще и одним из трогательных фильмов в истории кинематографа. Картина в прокате заработала более 100 миллионов долларов. Писатель и режиссер Фрэнк Дарабонт были уверены — такой успех стал возможен благодаря удачному подбору актеров. Как изменились знаменитости спустя четверть века?

Майкл Кларк Дункан

Фото: Кадр из к/ф «Зеленая миля», реж. Фрэнк Дарабонт, 1999 г.; www.globallookpress.com / Graham Whitby

До работы актером Майкл Кларк Дункан был охранником в клубах и подрабатывал телохранителем. Возможно, из-за этого ему и предлагали такие роли в кино. Впервые сняться его позвали в фильм «Пятница» в 1995 году.

Но первую крупную роль ему доверили лишь через три года в фильме «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом. Позже именно благодаря коллеге он и получил роль Джона Коффи в «Зеленой миле».

В 2012 году актера не стало. Его сердце остановилось на 55-м году жизни.

Том Хэнкс

Фото: Кадр из к/ф «Зеленая миля», реж. Фрэнк Дарабонт, 1999 г.; www.globallookpress.com / Lev Radin

Изначально Том Хэнкс и не хотел сниматься в «Зеленой миле». Сделал это лишь в качестве услуги режиссеру после отказа играть в «Побеге из Шоушенка» из-за съемок в «Форрест Гампе».

После роли Пола Эджкомба актер снялся еще в «Изгое», «Терминале», фильме «Спасти рядового Райана» и «Код да Винчи». Сейчас знаменитости 67 лет, он продолжает усердно работать.

Дэвид Морс

Фото: Кадр из к/ф «Зеленая миля», реж. Фрэнк Дарабонт, 1999 г.; www.globallookpress.com / Ron Adar

Дэвид Морс актерскую карьеру начал и в кино, и в театре. Причем буквально за каждую роль на сцене он удостаивался номинации на премию «Тони», «Драма Деск» и «Obie».

До съемок в фильме «Зеленая миля» актер уже был задействован в экранизации романов Кинга. Сейчас Морсу уже 70 лет. Он до сих пор играет на Бродвее и нередко появляется в сериалах.

Сэм Рокуэлл

Фото: Кадр из к/ф «Зеленая миля», реж. Фрэнк Дарабонт, 1999 г.; www.globallookpress.com / Fred Duval

Несмотря на то, что зрители высоко оценили подобранный актерский состав в «Зеленой миле», всего две знаменитости стали лауреатами премии «Оскар». Сэм Рокуэл оказался в их числе.

Однако настоящее признание получил лишь в 2010-х годах после ролей в фильмах «Приговор», «Дорога, дорога домой», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Власть», «Кролик Джоджо», «Мой парень — киллер» и других.

Майкл Джетер

Фото: Кадр из к/ф «Зеленая миля», реж. Фрэнк Дарабонт, 1999 г.; www.globallookpress.com / g113

Майкл Джетер в юности и не мечтал об актерской профессии. Все его мысли были о медицине — он хотел стать врачом. Однако с годами понял — актерство все же ему ближе.

Впервые он появился в 1979 году в фильме «Волосы». Дальше были картины «Король воздуха», «Зона высадки», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и многие другие. В 1999 году он сыграл чувственного заключенного Эдуарда Делакруа.

В начале нулевых у знаменитости возникли серьезные проблемы со здоровьем, которые сильно подкосили его. Джетер умер от эпилептического приступа 30 марта 2003 года в Лос-Анджелесе на 51-м году жизни.

Даг Хатчисон

Фото: Кадр из к/ф «Зеленая миля», реж. Фрэнк Дарабонт, 1999 г.; www.globallookpress.com / Panoramic

Актеру Дагу Хатчисону ради участия в фильме «Зеленая миля» пришлось соврать режиссеру, что он моложе. По сюжету его герой Перси Уэтмор молодой парень, а знаменитость на тот момент было уже 39 лет.

После съемок в фильме актеру больше не предлагали таких прорывных ролей. Он снялся в фильмах «Каратель: Территория войны», «На живца» и «Время убивать», а также в сериале «Остаться в живых».

В 2011 году актер женился на певице Кортни Стодден. На тот момент ей было лишь 16 лет, а мужчине бьл уже 51 год. Женитьба актера очень возмутила его близких и родных.

Они буквально открестились от него, а публика стала критиковать. Но, несмотря на пересуды, пара прожила душа в душу девять лет. Развелись они в 2020 году.

Эта личная история сильно отразилась на карьере актера. За последние десять лет он снялся всего лишь в нескольких фильмах и сериалах.

Джеймс Кромвелл

Фото: Кадр из к/ф «Зеленая миля», реж. Фрэнк Дарабонт, 1999 г.; www.globallookpress.com / IMAGO\Eugene Powers

Пик актерской карьеры Джеймса Кромвелла пришлась как раз на 1990-е годы. Тогда он и снялся в «Зеленой миле», а также в «Секретах Лос-Анджелеса» и «Бейбе: Четвероногом малыше».

Именно последняя картина отразила жизнь знаменитости. Он также, как и его герой, любит животных и всячески защищает их права.

Не раз даже нарушал закон, лишь бы отстоять права братьев наших меньших. Все разы он отделывался штрафами и общественными работами.

Барри Пеппер

Фото: Кадр из к/ф «Зеленая миля», реж. Фрэнк Дарабонт, 1999 г.; www.globallookpress.com / Hubert Boesl

Барри Пеппер стал известен публике не только после фильма «Зеленая миля». Он также обрел популярность после роли в «Спасти рядового Райана». За эти картины его номинировали на «Премию Гильдии киноактеров США».

Однако вскоре он стал худшим актером второго плана. В номинации он оказался после роли в фильме «Поле битвы: Земля».

После этого признавался — если бы знал, что победит в антипремии, лично бы пришел. Такой негативный опыт в актерской карьере был лишь раз. Больше на глаза жюри «Золотой малины» он не попадался.

Джеффри Деманн

Фото: Кадр из к/ф «Зеленая миля», реж. Фрэнк Дарабонт, 1999 г.; Кадр из сериала «Ходячие мертвецы», 2010 г.

Джеффри Демани оказался в «Зеленой миле» по большей части из-за режиссера, ведь они часто вместе работали. До этой работы он уже снимался в картинах Дарабонта: «Мажестике», «Побеге из Шоушенка» и «Мгле».

Знаменитость даже снялся в двух первых сезонах «Ходячих мертвецов», но узнав, что Дарабонта больше не является режиссером картины, попросил расправиться с его персонажем, так как он изначально подписывался на съемки в сериале только из-за него.

В последние годы Деманна практически не увидеть в кино. Он не снимается ни в фильмах, ни в сериалах с 2018 года. Всему виной уже почтенный возраст — ему 76 лет.

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