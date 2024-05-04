«Извлекли уроки»: кого на самом деле убили США в Сирии вместо главаря террористов

Прежде Пентагон заявлял, что уничтожил одного из представителей «Аль-Каиды»*. Но спустя год правда вскрылась.

В результате удара американских военных по предполагаемому главарю «Аль-Каиды»* в Сирии погиб мирный житель. Об этом сообщает NBC.

Речь идет об атаке американской армии по территории Сирии 3 мая 2023 года. Тогда Пентагон заявил, что целью удара был один из главарей террористической организации. Однако спустя год выяснилось, что убит был простой фермер.

«Центральное командование США сообщило, что расследование удара 3 мая пришло к выводу, что американские силы неправильно определили предполагаемую цель „Аль-Каиды“, и что убит был гражданский человек — Луфти Хасан Масто», — говорится в материале.

Причем, по данным СМИ, правда выяснилась «всего через несколько дней», когда о случившемся начали говорить родные погибшего.

Тем не менее, в ВС США заявили, что «удар был нанесен в соответствии с правилами ведения вооруженного конфликта». Правда, в ходе расследования Пентагон все же «извлек уроки из инцидента».

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* — запрещенная в России террористическая организация