Готов окончательный отчет по катастрофе Superjet 100 в Шереметьево в 2019 году

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 71 0

МАК сделал окончательный отчет по катастрофе Superjet 100 в Шереметьево в 2019

Готов окончательный отчет по катастрофе Superjet 100 в Шереметьево в 2019 году

Фото: СК РФ / ТАСС

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Тема:
Крушение SSJ-100 в «Шереметьево»

Лайнер загорелся после аварийной посадки в аэропорту. Трагедия унесла жизни 41 человека.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», которое произошло в аэропорту «Шереметьево» 5 мая 2019 года. Соответствующая информация размещено на сайте ведомства.

«Председатель комиссии по расследованию авиационного происшествия <…> информирует о завершении подготовки проекта окончательного отчета. В настоящий момент идет согласование проекта с членами комиссии по расследованию», — говорится в сообщении.

В МАК отметили, что представитель «Аэрофлота» подписал документ с мнением. Теперь отчет будет направлен представителям других стран, принимающих участие в расследовании: США, Германии и Франции. После этого его обнародуют.

Крушение SSJ-100 в «Шереметьево»

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» произошло 5 мая 2019 года. Тогда самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в «Шереметьево» через 30 минут, совершил аварийную посадку и загорелся.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате случившегося 41 человек погиб — 40 пассажиров и один член экипажа.

По версии следствия, аварийная посадка была произведена с нарушениями, в том числе, с превышением скорости и вертикальной перегрузкой. В результате расследования ЧП следственными органами командир экипажа Денис Евдокимов был признан виновным в суде и приговорен к шести годам колонии-поселения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что неадекватный москвич с «заминированной» сумкой пытался захватить самолет в Сочи.

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