Linkin Park возвращается на сцену: кто заменит вокалиста Честера Беннингтона

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Вместо Честера Беннингтона в группу Linkin Park возьмут девушку-вокалиста

Linkin Park возвращается на сцену: кто заменит вокалиста Честера Беннингтона

Фото: www.globallookpress.com / Jared Milgrim

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Группа может отправиться в тур уже в 2025 году.

Всемирно известная рок-группа Linkin Park собирается снова давать концерты. Делать это коллектив будет с новой вокалисткой. Об этом сообщило несколько источников, близких к музыкальному коллективу, изданию Billboard.

Новой вокалисткой собираются заменить покончившего с собой в 2017 годом Честера Беннингтона. Сейчас группа состоит из трех человек: Майка Шиноды, Бреда Делсона и Дэейва Фаррела.

Инсайдеры издания сообщили, что группа может отправиться в тур уже в 2025 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что коллектив Linkin Park выпустил неизданный трек с вокалом Честера Беннингтона. Композиция получила название Fighting Myself. На YouTube-канале рок-группы также опубликован клип, который создала нейросеть.

Трек должен был войти в культовый альбом Meteora. Как и ранее выпущенную песню Lost, нынешнюю включат в юбилейное переиздание пластинки в честь ее 20-летия.

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