Слава пришла внезапно: как живет исполнившая хит «Матушка» Татьяна Куртукова

Восходящая звезда призналась — карьеру на первое место не ставит.

Исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова рассказала, как живет после обрушившейся на нее славы. В эфире одного из музыкальных каналов она призналась, что карьеру на первое место не ставит, так как у нее есть семья — любимый муж и дочка.

«Уделяю семье все свое время, которое у меня есть. Да, у меня стало больше работы, но график мы с супругом выстраиваем так, чтобы все наше время отходило семье и нашей дочке, которая у нас недавно родилась, потому что для меня семья и мой ребенок — это самое главное», — отметила она.

Ее муж никак не связан с миром шоу-бизнесом — он юрист. Певица также объяснила, почему наследницу назвали редким именем — Евника. По ее словам, у нее с мужем не было цели дать дочке оригинальное имя.

«Мы его не придумали, это христианское имя. Мы зовем дочку Ника. Муж у меня Никита. Нам очень нравится имя не только звучанием, оно означает „победа“. У нас не было цели быть оригинальными, хотелось имя красивое, чтобы было красивое значение и сочеталось с отчеством», — пояснила Куртукова.

Она также затронула тему создания песни «Матушка». Она попросила не сравнивать ее с Надеждой Бабкиной, Надеждой Кадышевой и другими артистами, исполняющими патриотические песни.

«Понятно, что присутствуют сравнения. У нас у всех разный глаз, кому-то кажется, что еж похож на слона… Тем не менее, мы абсолютно разные артисты и подача в патриотике у нас совершенно разная», — сказала она.

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