ФСБ задержала жителя Амурской области за перевод денег на дроны для ВСУ

В Амурской области задержан уроженец Львовской области, переводивший деньги на покупку техники и амуниции для боевиков киевского режима. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Осуществил более десяти переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали пять человек при покупке радиоактивного цезия-137, которые позднее планировали вывезти его за рубеж и применить в зоне проведения СВО с целью очернить Россию.