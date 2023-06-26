ФСБ задержала жителя Амурской области за перевод денег на дроны для ВСУ
Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
В Амурской области задержан уроженец Львовской области, переводивший деньги на покупку техники и амуниции для боевиков киевского режима. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«Осуществил более десяти переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали пять человек при покупке радиоактивного цезия-137, которые позднее планировали вывезти его за рубеж и применить в зоне проведения СВО с целью очернить Россию.
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