«Долго и счастливо»: когда супруги могут рассчитывать на выплаты от государства

Чем дольше в браке, тем больше сумма. Но для получения денег нужно выполнить одно условие.

Супруги, которые смогли прожить в браке длительное время, могут рассчитывать на получение выплаты от государства. Об этом рассказала вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева в интервью изданию URA.RU.

Эксперт отметила, что каждый регион имеет право заботиться о гражданах своей территории и устанавливать дополнительные меры поддержки населения. К таким «неочевидным» пособиям можно отнести выплаты к юбилейным датам семьям, прожившим в браке долгое время.

«50 тысяч рублей — на 50-летие свадьбы, 60 тысяч рублей — на 60-летие, а 70 тысяч рублей — на 70-летие», — привела пример Анастасия Хрусталева.

Женщина подчеркнула, что не стоит ожидать, что подарочная сумма поступит на счета возлюбленных сюрпризом. Для того, чтобы начисление пришло, нужно будет подать заявление.

«Для получения ряда пособий требуется обращение непосредственно в орган, отвечающий за выплаты, либо в МФЦ», — подытожила вице-президент.

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