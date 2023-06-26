«Состояние улучшается»: новые подробности по делу дочери Пореченкова в ДТП

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 162 0

Пострадавшего в ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова будут выводить из комы

«Состояние улучшается»: новые подробности по делу дочери Пореченкова в ДТП

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В ближайшее время врачи попробуют вывести 18-летнего пострадавшего из комы.

Дочь Михаила Пореченкова Мария попала в серьезное ДТП. Машина девушки столкнулась с движущимся скутером. По словам очевидцев, молодой человек поворачивал налево в свой двор, когда в него на полном ходу влетел автомобиль.

Звездной наследнице медицинская помощь не понадобилась. Она отделалась испугом и финансовыми потерями. А вот 18-летний парень, который от удара слетел с транспорта, впал в церебральную кому. У него множественные переломы.

Как стало известно 5-tv.ru, состояние пострадавшего улучшается и уже в ближайшее время его будут выводить из комы.

По словам дяди юноши, племянник готовился поступать в институт и занимался хоккеем, но теперь вернуться на лед он сможет не скоро.

Очевидцы происшествия считают, что 18-летняя дочь Пореченкова ехала слишком быстро и не пропустила скутер. Это и привело к страшным последствиям.

Автомобиль Пореченковой за десять миллионов рублей вряд ли удастся восстановить. По всей видимости, девушка хотела уйти от столкновения и врезалась в столб.

Мария — младшая дочь знаменитого актера. В этом году она закончила православную школу. В интервью артист заявлял о том, что гордится образованием наследницы.

На данный момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело. По словам юристов, если будет доказано, что девушка нарушила правила дорожного движения и спровоцировала ДТП, то ей может грозить тюремный срок.

Сам Михаил Пореченков пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит дочери Михаила Пореченкова за ДТП со скутером.

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