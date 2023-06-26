Оксана Самойлова показала фигуру в бикини после того, как набрала вес

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Полина Долгова
Полина Долгова 13 0

Звезда сбалансировала вес и «закрепилась» на уровне 60-ти килограммов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / samoylovaoxana; 5-tv.ru

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Знаменитый блогер, модель и бизнесвумен Оксана Самойлова похвасталась тем, что смогла набрать шесть килограммов. И теперь ее вес достиг отметки в шестьдесят кило.

Своим результатом жена рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштеин — Прим. ред.) довольна, так как до этого, ее вес был в зоне «катастрофически минимальной». Женщина похудела до 54 килограммов из-за стресса в начале весны. Но уже в мае она смогла набрать пять килограммов и продолжила тренировки в спортзале для закрепления результата.

Новую фигуру модель записала на видео, на котором предстала в откровенном бикини молочного оттенка. Звезда показала себя в лучших ракурсах. Улыбка на лице Самойловой только доказывает тот факт, что она гордится результатом. Для матери четверых детей, знаменитость находится в отличной форме.

Прежде блогер заявляла о том, что Джиган решил последовать совету жены и сел на детокс-диету. После ограничений популярный рэпер заметно преобразился. У мужчины уменьшились щеки, ушли отеки и мешки под глазами.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Джиган не сможет похудеть на свежевыжатых соках.

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