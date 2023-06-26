Улицы столичного района Чертаново затопило кипятком в результате аварии — видео

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Улицы столичного района Чертаново затопило кипятком в результате аварии

Фото, видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы; 5-tv.ru

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Вдоль жилых домов поднимается пар.

Московское Чертаново затопило кипятком. Очевидцы сообщают, что горячая вода появилась на улице столичного спального района в результате аварии. В Сети появляется все больше кадров с места событий.

На записях — бурлящий поток воды. Вдоль жилых домов поднимается пар. Невнимательность пешеходов может привести к серьезным ожогам, однако информации о пострадавших пока не поступало.

Известно, что на месте начали работать сотрудники Московской объединенной энергетической компании. Бригаде удалось локализовать утечку. Проводятся ремонтные работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Васильевском острове в Петербурге забили фонтаны из грязи.

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