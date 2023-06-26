Кроха такой! Жена известного фотографа Мурада Османна показала новорожденного сына

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Игорь Рязов
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Жена создателя проекта «Следуй за мной» Мурада Османна показала их новорожденного сына

Кроха такой! Жена известного фотографа Мурада Османна показала новорожденного сына

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Создатель проекта «Следуй за мной» на днях стал отцом во второй раз. Теперь он воспитывает двух сыновей.

Журналистка Наталья Захарова, которая на днях родила второго сына фотографу и создателю проекта «Следуй за мной» Мураду Османну, показала фото с малышом. Снимок она опубликовала в личном блоге.

«На самом деле, действительно важных вещей в мире очень мало: любовь, близкие, поддержка, здоровье. Все остальное — фантики», — гласит подпись к фотографии.

На снимке Наталья Захарова запечатлена вместе с коллегой Ксенией Аносовой и режиссером Катериной Як. Новорожденного сына молодая мама держит в руках и прижимает к груди.

Андрей, придумай подпись при вычитке! Известные супруги уже воспитывают трехлетнего сына Соломона. Фото: Instagram* / natalyosmann

Мурад Османн сообщил о пополнении в семье 24 июня. Он не стал раскрывать имя малыша тогда и держит в секрете до сих пор.

С Натальей Захаровой фотограф познакомился в 2011 году — тогда же они создали проект «Следуй за мной». У него очень простая идея: девушка держит фотографа за руку и ведет его за собой, показывая достопримечательности по всему миру. Такие снимки быстро заполнили соцсети и часто появляются до сих пор.

Мурад и Наталья Османн официально стали мужем и женой 6 июня 2015 года. Пара сыграла две свадьбы: в Москве и в Дагестане. В 2020 году у супругов родился первенец по имени Соломон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольге Орловой нечем кормить новорожденную дочь. 45-летняя певица и телеведущая стала мамой в феврале этого года.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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