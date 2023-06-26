Седина в бороду: Леонардо Ди Каприо заметили на ужине с 28-летней моделью

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Рита Миронова
Рита Миронова 33 0

Леонардо Ди Каприо заметили на ужине с 28-летней моделью

Седина в бороду: Леонардо Ди Каприо заметили на ужине с 28-летней моделью

Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

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Главный холостяк Голливуда продолжает оправдывать свой статус. С кем актер закрутил роман в этот раз?

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо не оставляет своего статуса сердцееда. Американский красавчик вновь был замечен на свидании с моделью. Правда, не с Ириной Шейк.

Как пишет Page Six, компанию 48-летнему актеру поставила Нилам Гилл. Темноволосая кареглазая девушка, которая, к слову, младше Ди Каприо на 20 лет.

Примечательно, что поздний ужин в ресторане все же был предназначен не для двоих. Вместе с Лео и его спутницей за столом присутствуют близкие друзья — актер Тоби Магуайр и его дочь Руби. Также в компании замечена племянница Ди Каприо Норманди.

Впервые слухи о романе Леонардо Ди Каприо и Нилам Гилл появились в июне 2023 года. Впервые слухи о романе Леонардо Ди Каприо и Нилам Гилл появились в июне 2023 года. Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press

По информации инсайдеров, актер уже познакомил новую пассию с родителями. С мамой они встретились за ужином в Лондоне, а с отцом и его новой женой — на яхте в Италии.

При этом 6 июня в прессе сообщалось, что Ди Каприо улетел на Ибицу с 22-летней моделью Меган Рош. Был ли это роман или короткий уикенд — неизвестно, но теперь актер занят другой моделью.

Примечательно, что в Голливуде Лео давно стал настоящим мемом, так как все его пассии не старше 25 лет. Однако система дала сбой: как выяснилось, актер не противится встречам и с более взрослыми дамами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леонардо Ди Каприо застукали ухаживающим за Ириной Шейк.

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