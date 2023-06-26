Не готова петь: Диана Гурцкая отказалась выходить на сцену после смерти мужа

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Диана Гурцкая отказалась от дальнейшего участия в музыкальном шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Не готова петь: Диана Гурцкая отказалась выходить на сцену после смерти мужа

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

Артистка тяжело переживает утрату любимого человека.

Певица Диана Гурцкая после внезапной смерти мужа Петра Кучеренко приняла решение отказаться от дальнейшего участия в музыкальном шоу «Две звезды. Отцы и дети» на федеральном канале. Об этом сообщил ведущий программы Александр Олешко. Там она выступала в дуэте с сыном Константином.

«Все мы знаем про события, которые произошли в их семье. Ушел из жизни муж Дианы и отец Кости — Петр Кучеренко. Это большая потеря для всех родных и близких. Мы здесь все стали большой семьей. От лица проекта и от себя лично передаем искренние соболезнования», — сказал Олешко.

Диана Гурцкая отказалась праздновать день рождения после смерти мужа

Замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко умер 20 мая, возвращаясь из командировки на Кубу. Мужчина почувствовал резкое недомогание прямо во время перелета. Командир воздушного судна принял решение экстренно посадить самолет в Минеральных Водах. Однако поднявшиеся на борт врачи не смогли спасти жизнь дипломата.

Кучеренко было 46 лет. Похоронили его на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Диана Гурцкая планирует отметить 45-летие.

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