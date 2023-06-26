Стала известна причина смерти телеведущей Изабеллы Пацевич

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 258 0

Причиной смерти телеведущей Изабеллы Пацевич стали проблемы с сердцем

Стала известна причина смерти телеведущей Изабеллы Пацевич

Фото: Изабелла Пацевич. Фото: Кадр из сериала «Мать и дочь», 2006 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Заслуженного работника культуры РФ нашли мертвой в Москве 25 июня. Сейчас ее дочь — известная телеведущая Юлианна Шахова — занимается похоронами.

Причиной смерти заслуженного работника культуры РФ, журналиста и телеведущей Изабеллы Пацевич стали проблемы с сердцем. Об этом сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

«Причиной смерти члена Союза журналистов РФ Изабеллы Пацевич стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Она умерла тихо в своей квартире на Большом Кондратьевском переулке», — рассказал собеседник агентства.

Он же уточнил, что похоронами 75-летней телеведущей сейчас занимается ее дочь. Речь идет о Юлианне Шаховой, которая тоже стала ведущей на телевидении.

«Участковый проводит проверку по факту смерти Изабеллы Моисеевны, но по словам источника, это просто штатная процедура, так как по всем изученным обстоятельствам смерть была естественной», — уточнило «Регнум».

Изабелла Пацевич родилась 6 декабря 1947 года. Она больше 30 лет работала ведущей и диктором на архангельском телевидении. В 2000 году журналиста пригласили работать в Москву — тогда же она начала преподавать в школе телевидения «Останкино».

Благодаря урокам Изабеллы Моисеевны в России стало больше известных телеведущих. Так, она преподавала ведущей новостей Елене Винник, Эвелине Закамской, Ларисе Медведской и другим

Дочь Изабелла Пацевич пошла по стопам матери — Юлианна Шахова вела телепрограммы «Времечко» и «Сегоднячко».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти олимпийского чемпиона, голливудского актера и каскадера Дина Смита.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
84.08
0.47 91.49
-0.45
Не торопитесь — дороже выйдет: китайский совет дня на понедельник, 26 июн...

Последние новости

18:07
«Гаджеты по праздникам»: как Анна Хилькевич ограничивает своих детей
17:57
Паломники начали прибывать на хадж в Саудовскую Аравию
17:55
«Массовый убийца»: в США назвали оружие ВС РФ, остановившее ВСУ
17:50
Никого нет: могила народного артиста РФ Горобца в годовщину его смерти забыта
17:42
«Обычный женский конфликт»: Волочковой рекомендуют забрать заявление на соседку
17:39
ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ под Авдеевкой с помощью нового дрона «Овод»

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
Себе дороже: экономист объяснил отказ Германии передать Украине активы РФ
«Я люблю своих хейтеров!» — Птаха назвал своих недоброжелателей дебилами
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео