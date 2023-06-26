Стала известна причина смерти телеведущей Изабеллы Пацевич

Заслуженного работника культуры РФ нашли мертвой в Москве 25 июня. Сейчас ее дочь — известная телеведущая Юлианна Шахова — занимается похоронами.

Причиной смерти заслуженного работника культуры РФ, журналиста и телеведущей Изабеллы Пацевич стали проблемы с сердцем. Об этом сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

«Причиной смерти члена Союза журналистов РФ Изабеллы Пацевич стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Она умерла тихо в своей квартире на Большом Кондратьевском переулке», — рассказал собеседник агентства.

Он же уточнил, что похоронами 75-летней телеведущей сейчас занимается ее дочь. Речь идет о Юлианне Шаховой, которая тоже стала ведущей на телевидении.

«Участковый проводит проверку по факту смерти Изабеллы Моисеевны, но по словам источника, это просто штатная процедура, так как по всем изученным обстоятельствам смерть была естественной», — уточнило «Регнум».

Изабелла Пацевич родилась 6 декабря 1947 года. Она больше 30 лет работала ведущей и диктором на архангельском телевидении. В 2000 году журналиста пригласили работать в Москву — тогда же она начала преподавать в школе телевидения «Останкино».

Благодаря урокам Изабеллы Моисеевны в России стало больше известных телеведущих. Так, она преподавала ведущей новостей Елене Винник, Эвелине Закамской, Ларисе Медведской и другим

Дочь Изабелла Пацевич пошла по стопам матери — Юлианна Шахова вела телепрограммы «Времечко» и «Сегоднячко».

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