Суд приговорил физика Голубкина к 12 годам тюрьмы за госизмену

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 32 0

Доктор технических наук был задержан в апреле 2021 года.

Суд приговорил физика Голубкина к 12 годам тюрьмы за госизмену

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

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Физик-теоретик, профессор МФТИ Валерий Голубкин приговорен к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала Мосгорсуда.

Ученый выслушал обвинительный приговор 26 июня. Уголовное дело в его отношении было возбуждено двумя годами ранее. По данным следствия, он совершил деяние, содержащее признаки госизмены. Голубкин был арестован сотрудниками правоохранительных органов в апреле 2021 года.

«Приговорить к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — привел корреспондент слова судьи.

Примечательно, что при избрании меры пресечения суд прислушался к требования гособвинителя — именно это наказание он запросил фигуранту. Дело слушалось в закрытом режиме в связи с секретностью материалов.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ возбудила дело по статье о госизмене в отношении россиянина Хецоидзе.

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