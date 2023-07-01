Телеведущий и музыкант Вадим Эйленкриг: «Татуировки — это джаз»

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 134 0

Телеведущий Вадим Эйленкриг сделал татуировки на своем теле из-за влияния джаза

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Нательная надпись помогла музыканту перебороть его внутреннюю мягкость.

Телеведущий и музыкант Вадим Эйленкриг сделал татуировки на своем теле из-за влияния джаза. В этом музыкант эксклюзивно признался корреспонденту 5-tv.ru после выступления на Moscow Jazz Festival 2023.

«Каждая татуировка, которая на вас попадает, она чуть-чуть вас меняет. <…> Это, наверное, тоже джаз. Это правда джаз», — эксклюзивно отметил знаменитость в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

По убеждению музыканта, с появлением тату человек меняется, и каждый вносит в них свой сокровенный смысл. Тело российского трубача и телеведущего покрывает порядка четыре-пять больших татуировок. Как шутит сам Эйленкриг, если сложить их все вместе, они будут размером с человека. У музыканта есть нательная надпись со словом «Джаз», а также тату, которое изображает девушку с трубой и символизирует его музу. Первой татуировкой Эйленкрига был дракон. По признанию музыканта, нательное чудовище помогло ему перебороть его внутреннюю мягкость.

«Я не мог выгнать плохого музыканта из коллектива, потому что мы с ним дружили. И я набил дракона, потому что я понял, что слишком мягкий, несмотря на то что я всю жизнь занимался спортом, но я не мог сказать человеку: «Все, ты уволен». Хотя он делал все, чтобы коллектив тормозился. Я набил дракона и понял, что я больше не буду мягким. Сказал: «Все, ты уволен», — поделился Вадим Эйленкриг.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Бутман прививает любовь к джазу.

+14° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
88.38
1.35 96.02
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
Удары пушек «Гиацинт»: лучшее видео из зоны СВО за день
9:55
Россия и Куба возобновили авиасообщение
9:45
Похитил банкира в Таджикистане: что известно о мужчине, устроившем стрельбу в аэропорту Кишинева
9:38
Груды металла: в Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом
9:25
Умерла бронзовый призер Олимпийских игр Валентина Заздравных
9:14
«Библейская чума»: в Нью-Йорке испугались нашествия странных насекомых

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
Люся Чеботина рассказала, почему ее песни пропали из эфиров радиостанций: «Вы все узнаете»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео