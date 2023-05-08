Зеленского обвинили в причастности к увольнению ведущего Такера Карлсона

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Зеленского обвинили в причастности к увольнению ведущего Такера Карлсона

Зеленского обвинили в причастности к увольнению ведущего Такера Карлсона

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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У него была самая большая аудитория в США.

Стала известна истинная причина ухода Такера Карлсона с должности. Как заявил американский журналист Джексон Хинкл, лишился работы телеведущий из-за главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Я получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского», — написал он в Twitter.

Кроме того, Хинкл также сослался на статью британского интернет-издания Independent, в которой сообщалось о переговорах владельца Fox News Руперта Мердока с Зеленским перед увольнением телеведущего.

К слову, у Такера была самая большая аудитория в США. В среднем его смотрели более трех миллионов человек, что в десять раз больше, чем аудитория у CNN. В России же он прославился после критики экс-президента США Джо Байдена. Последняя программа с Карлсоном вышла в эфир 21 апреля, после чего он покинул телеканал. Его сменил в программе новостей политический обозреватель Брайан Килмид.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Такер Карлсон думал о Владимире Зеленском.

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