Зеленского обвинили в причастности к увольнению ведущего Такера Карлсона

У него была самая большая аудитория в США.

Стала известна истинная причина ухода Такера Карлсона с должности. Как заявил американский журналист Джексон Хинкл, лишился работы телеведущий из-за главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Я получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского», — написал он в Twitter.

Кроме того, Хинкл также сослался на статью британского интернет-издания Independent, в которой сообщалось о переговорах владельца Fox News Руперта Мердока с Зеленским перед увольнением телеведущего.

К слову, у Такера была самая большая аудитория в США. В среднем его смотрели более трех миллионов человек, что в десять раз больше, чем аудитория у CNN. В России же он прославился после критики экс-президента США Джо Байдена. Последняя программа с Карлсоном вышла в эфир 21 апреля, после чего он покинул телеканал. Его сменил в программе новостей политический обозреватель Брайан Килмид.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Такер Карлсон думал о Владимире Зеленском.