Ни грамма косметики и пучок на голове: Елена Ваенга показала свою естественную красоту

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Елена Ваенга показала фото без макияжа

Ни грамма косметики и пучок на голове: Елена Ваенга показала свою естественную красоту

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Артистка, отправившись в отпуск, решила отдохнуть от ярких образов.

Певица Елена Ваенга, уехавшая с семьей в отпуск в Краснодарский край, продемонстрировала фанатам свою естественную красоту. В социальной сети она опубликовала снимок, на котором предстала без косметики.

На снимке, которое опубликовало издание KP.RU, знаменитость нарядилась в голубое платье. Образ она дополнила меховыми босоножками и массивными серьгами круглой формы. Рядом с ней молодой супруг Роман Садырбаев. Не сложно заметить, что артистка без макияжа и прически — волосы она собрала в небрежный пучок.

Однако не все поклонники оценили расслабленный образ Ваенги. Многим не понравились ее меховые тапки.

«Вам больше надеть нечего?»;

«Тапочки — мама не горюй»;

«Какое отсутствие вкуса», — прокомментировали подписчики.

Но Ваенга на мнение людей не стала обращать внимание, а продолжила наслаждаться отдыхом в компании любимых людей.

Для Ваенги брак с Садырбаевым не первый. До знакомства с ним она была в гражданском браке с продюсером Иваном Матвиенко. Первый избранник Ваенги был старше почти на 20 лет. В 2011 году они расстались.

В 2016 она вышла замуж за нынешнего супруга. Пара растит сына Ивана.

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