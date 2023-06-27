Песков назвал фейком сообщения о судьбоносном обращении Путина к народу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Выступление российского лидера не было заранее анонсировано, что у некоторых вызвало волнение.

Песков назвал фейком сообщения о судьбоносном обращении Путина к народу

Фото: © РИА Новости / Валерий Шарифулин

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина — Дмитрий Песков — опроверг приписанные ему слова в преддверии обращения российского лидера к народу.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о том, что Песков якобы заявил, что выступление главы государства будет «определяющим и судьбоносным».

«Ну конечно (это фейк — Прим. ред.). Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих…» — сказал Песков РИА Новости.

К слову, об обращении российского лидера к народу стало известно поздно вечером в минувший понедельник. Заранее оно не было анонсировано, что вызвало у некоторых волнение.

В своем обращении Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм на фоне произошедших 24 июня событий. Российский лидер отметил, что враги России хотели, чтобы страна захлебнулась в кровавой междоусобице, однако они просчитались. Он также поблагодарил белорусского коллегу за вклад в мирное разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин пообещал сдержать слово, данное ЧВК «Вагнер».

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