«Выбор воинов»: Путин пообещал сдержать обещание, данное ЧВК «Вагнер»

Бойцам предоставили несколько путей. Как теперь они могут поступить?

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поблагодарил солдат и командиров ЧВК «Вагнер», которые приняли решение не начинать братоубийственное кровопролитие и «остановились у последней черты».

Сегодня бойцы могут выбрать один из предложенных путей.

«У вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, может уйти в Белоруссию, данное мною обещание будет исполнено», — заявил Путин.

Он добавил, что выбор — за каждым из бойцов, «это выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, попыткой мятежа враги пытались взять реванш за неудачи контрнаступления боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).