В Приангарье отменили режим ЧС, введенный из-за столкновения танкеров на реке Лена

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 32 0

В результате случившегося 12 июня инцидента был нанесен урон природе. Какая ситуация в регионе сейчас?

В Приангарье отменили режим ЧС, введенный из-за столкновения танкеров на реке Лена

Фото: Восточный межрегиональный МСУТ СК / ТАСС

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В Киренском районе Иркутской области сняли введенный ранее режим ЧС из-за столкновения двух танкеров на реке Лена. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

12 июня в акватории реки Лена в районе поселка Алексеевск помощник капитана танкера «Ерофей Хабаров», управляя судном, совершил столкновение со стоящим на рейде танкером ТР-901. В результате была повреждена цистерна, из которой в акваторию Лены вытек бензин. Известно, что капитан судна в момент столкновения был пьян, поэтому танкером и управлял его помощник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Два танкера столкнулись на реке Лена — видео

Решение о снятии режима ЧС было принято после проведения анализа проб воды специалистами ряда ведомств. Так, по данным на 22 июня, превышение допустимой концентрации нефтепродуктов зафиксировано лишь в двух точках — в районе населенного пункта Воронежский 1,2 ПДК и в районе населенного пункта Салтыково — 1,9 ПДК. По мнению специалистов, эти показатели не являются критическими. При этом мониторинг состояния реки будет продолжаться в плановом режиме.

Ранее, рассказывал 5-tv.ru, пострадавший при столкновении на Лене танкер «Ерофей Хабаров» сняли с дрона.

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